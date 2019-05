Ciech zaczął przygotowania do projektu w obszarze energetyki za 250-300 mln zł

"Celem planowanych inwestycji w spółce zależnej jest zwiększenie sprawności i dyspozycyjności obszaru energetyki, która przełoży się między innymi na zwiększenie wolumenu produkcji sody poprzez ograniczenie strat produkcyjnych oraz uzyskanie rezerw produkcyjnych pary. Jednocześnie wdrożenie miksu energetycznego przyczyni się do ograniczenia emisji CO2" - czytamy w komunikacie.

W przyjętej w grudniu ub.r. strategii Grupy Ciech na lata 2019-2021 grupa przewiduje zmniejszenie tzw. carbon footprint (emisji CO2) w produkcji sody i dostosowywanie miksu energetycznego stosowanego w zakładach do zmieniających się warunków rynkowych i trendów w zakresie ochrony środowiska.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.