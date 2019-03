Ciech zamierza wykorzystać polepszającą się koniunkturę na rynku sody w 2019

"W 2019 roku Ciech zamierza maksymalnie wykorzystać polepszającą się koniunkturę na rynku sody kalcynowanej, rozwijać ofertę produktową w segmencie soli i agro (dzięki licznym nowościom produktowym oraz dostępowi do rynków, na których działa Proplan), a także realizować budowę nowej warzelni soli w Niemczech. Grupa przystąpiła także do przeglądu opcji dla dwóch mniejszych spółek : Ciech Pianki i Ciech Trading oraz zmienia strukturę i sposób zarządzania, kontynuując proces transformacji w nowoczesny i zdywersyfikowany holding chemiczny" - czytamy w komunikacie.

"Przejęcie hiszpańskiej spółki Proplan, rozpoczęcie największej w historii Ciech inwestycji w nowy zakład produkcyjny, wiele równocześnie prowadzonych projektów rozwojowych, czy wreszcie opracowanie i przyjęcie nowej strategii na lata 2019-2021 - ubiegły rok obfitował w wydarzenia o kluczowym znaczeniu dla naszej Grupy. Wszystkie one mają jeden mianownik - przeobrażenie Ciech w nowoczesny holding chemiczny, który opiera swój biznes na doskonałych relacjach z klientami, wysokiej efektywności i wykorzystaniu innowacji w codziennej działalności. Nasze wyniki finansowe w 2018 roku, wypracowane w okresie wielu zmian i w pełnym wyzwań otoczeniu zewnętrznym, są solidne i świadczą o mocnych fundamentach Grupy oraz dalszych, korzystnych, perspektywach jej rozwoju. Mając pełne wsparcie strategicznego inwestora zmieniamy Grupę Ciech, tworząc wizytówkę polskiej gospodarki" - powiedział prezes Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

Kontraktacja sody na rok 2019 potwierdziła korzystne prognozy dla tego rynku. Mimo systematycznie rosnącego eksportu Grupy do krajów Azji, nadal podstawowym rynkiem dla Ciech pozostaje Europa. Wyższy spodziewany popyt na sodę na Starym Kontynencie to efekt m.in. większego zapotrzebowania na szkło płaskie i opakowaniowe (m.in. dzięki powstaniu nowych hut szkła w Polsce). Jednocześnie Ciech aktywnie buduje pozycję na perspektywicznych rynkach w Azji i koncentruje się na oferowaniu pakietu dodatkowych usług logistycznych dla klientów, czytamy dalej.

Kluczowym wydarzeniem w obszarze sody w 2019 roku będzie uruchomienie nowej linii do produkcji sody oczyszczonej w zakładzie w Stassfurcie, która będzie oferowana m.in. do klientów z branży farmaceutycznej. Po pełnym uruchomieniu nowych mocy produkcyjnych w Niemczech Grupa Ciech będzie produkowała blisko 200 tys. ton sody oczyszczonej rocznie, wskazano również.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.