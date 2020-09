Citi Handlowy: Recesja w 2020 roku może być płytsza i wynieść ok. -3,1%

Średnia inflacja według prognoz banku w tym roku ukształtuje się na poziomie 3,4% (wobec wcześniej oczekiwanych 3,1%), w przyszłym - 2% (wobec wcześniej oczekiwanych 1,7%), w roku 2022 - przyspieszy do 2,4%. Przewidywany spadek dynamiki inwestycji w br. to -7,5%, a konsumpcji prywatnej -3%.

"Szacujemy, że resort finansów sfinansował już tegoroczne potrzeby pożyczkowe i skupi się na prefinansowaniu potrzeb na 2021 r. Oczekujemy sprzedaży obligacji do końca roku na poziomie ok. 20-25 mld zł z ryzykiem w dół w związku z dużymi rezerwami płynnościowymi Ministerstwa Finansów (ok. 127 mld zł). W związku z tym, że popyt uczestników rynku na obligacje pozostaje stosunkowo wysoki (a ich skłonność do sprzedaży papierów NBP niska) zakładamy, że skup obligacji przez NBP do końca roku będzie stosunkowo niewielki, a łączna skala skupu obligacji wyniesie ok. 5,5% PKB wobec 4,7% obecnie" - podsumowano w raporcie.