Citi Handlowy uruchomi dla BP nową kartę kredytową z programem korzyści

Nowa karta kredytowa wydawana będzie bez opłaty rocznej. W ramach dołączonego do niej programu korzyści klienci zyskają nawet 240 zł rocznie, za które będą mogli m.in. bezpłatnie zatankować, a także mieć dostęp do sezonowych ofert specjalnych na stacjach BP. Klienci otrzymają też bezpłatny pakiet usług-powiadomień CitiAlerts oraz do 56 dni bez odsetek, a także rabaty w programie Citi Specials na produkty i usługi ze świata motoryzacji. Będą też mogli brać udział w przedsprzedaży biletów na koncerty organizowane przez Live Nation oraz zyskają dostęp do 10% rabatu w ponad 150 restauracjach w Polsce, czytamy dalej.