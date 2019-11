giełda 1 godzinę temu

CM International rozpoczął publiczną ofertę akcji, chce pozyskać ok. 4,25 mln zł

Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - CM International rozpoczął zapisy na akcje serii D w ramach publicznej oferty, z której chce pozyskać ok. 4,25 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na poprawę infrastruktury produkcyjnej, rozbudowę działu IT oraz R&D, prototypowanie i wprowadzenie do sprzedaży nowych urządzeń, podała spółka.