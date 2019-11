CM International zwiększyło przychody o 6,5% r/r do 4,47 mln zł w III kw. 2019

"Systematycznie zwiększamy skale naszego biznesu, co widoczne jest w rosnących przychodach ze sprzedaży produktów i nowych zamówieniach, które znajdą odzwierciedlenie w wynikach kolejnych okresów. Doceniana przez klientów na całym świecie wysoka jakość naszych urządzeń do pielęgnacji twarzy, produkowanych dla kontrahenta z Niemiec, pozwoliła nam pozyskać następne długoterminowe zamówienie. Zgodnie z przewidywaniami pierwsze znaczące wpływy z tego zamówienia będzie można zauważyć już w wynikach ostatniego kwartału bieżącego roku. Utrzymaliśmy regularne dostawy urządzenia Nexus oraz Protheus do klienta z Hiszpanii, który jest naszym największym dystrybutorem w tym regionie. Na rynku hiszpańskim regularnie otrzymujemy kolejne znaczące zamówienia i podobnie jak w przypadku dostaw na rynek niemiecki wszystko wskazuje na utrzymanie obecnych tendencji" - powiedział prezes Mariusz Kara, cytowany w komunikacie.