CMR/PIH: Sprzedaż w sklepach małoformatowych spadła o 2,5% r/r w grudniu

"Wzrost wartości sprzedaży w ujęciu mdm przy jednoczesnym spadku liczby transakcji (o 3%), to efekt większych zakupów w okresie przedświątecznym. Grudniowe wzrosty sprzedaży w małym formacie są wprawdzie niewielkie w porównaniu z supermarketami - według CMR Panel i Polskiej Izby Handlu w sklepach powierzchni 301-2500 m2 (z wyłączeniem dyskontów) w grudniu 2020 r. wartość sprzedaży w grudniu była o 30% wyższa niż w listopadzie. Tegoroczne święta wielu Polaków obchodziło w znacznie węższym niż zwykle gronie, jednak przygotowania do świąt, a potem do sylwestrowej zabawy są wyraźnie widoczne nawet na paragonach z placówek małego formatu" - czytamy w komunikacie.