CMR/PIH: Sprzedaż w sklepach małoformatowych wzrosła o 6,2% r/r w lipcu

"Spadki w ujęciu rok do roku to efekt niższych temperatur - w tym roku lipiec był chłodniejszy niż w 2018 r., co przełożyło się na mniejsze zakupy m.in. piwa (liczba paragonów z tą kategorią była o 6% niższa niż w lipcu 2018 r.) i lodów (spadek o 8%). Mimo to łączne obroty sklepów małoformatowych w 2019 r. były o 6,2% wyższe niż rok temu, jednak duża część tego wzrostu wynika z wyższych niż przed rokiem cen" - czytamy także.