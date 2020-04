CMR: Sprzedaż w sklepach małoformat.: +23,8% r/r w tygodniu przedświątecznym

Jak wynika z danych CMR, całkowita wartość sprzedaży w okresie od 5 do 12 kwietnia 2020 r. wzrosła o 16,9% w stosunku do poprzedniego tygodnia, o 23,8% r/r i o 5,5% r/r w porównaniu z tygodniem 2019 r., w którym tydzień kończył się Wielkanocą.

"W tygodniu 15. (od 5 do 12 kwietnia 2020 r.), zakończonym wielkanocną niedzielą, liczba transakcji w sklepach małoformatowych do 300 m2 była o 4,9% wyższa niż w poprzednim tygodniu, a wartość sprzedaży wzrosła aż o 16,9%. Klienci przychodzili do sklepów nieco częściej niż przed tygodniem i robili nieco większe zakupy - średnia wartość transakcji wzrosła o 11,4%, do 26,3 zł" - czytamy w raporcie.