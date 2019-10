Coface: Liczba upadłości, restrukturyzacji wzrosła o 1,2% r/r do 737 w I-III kw.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. ogłoszono 737 postanowień o upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce wyniosła, tj. niewiele ponad 1% więcej r/r. Wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości - 412. Stanowią one aż 56% wszystkich postępowań. Z kolei łączna liczba postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła o 5% do 325, co stanowi 44% wszystkich postępowań. Jednak najbardziej znamienny - w ocenie Coface - jest ciągły wzrost liczby przyspieszonych postępowań układowych. Ich liczba wzrosła o 15% w skali roku i ta najszybsza forma restrukturyzacji stanowiła już 70% wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych i 31% ogółu postanowień sądowych w I-III kw. br. Pozostałe formy: upadłości, postępowania układowe i sanacyjne zanotowały spadek.

"Na uwagę zasługuje sektor budowlany, w którym kolejny kwartał z rzędu notowaliśmy spadek upadłości o 9% rok do roku. Była to jednak zmiana mniejsza w porównaniu do danych półrocznych (-16%). Należy wspomnieć, że udział branży w sumie wszystkich upadłości był stosunkowo wysoki i wynosił blisko 13%. Z jednej strony branża rozwijała się w sposób skorelowany z rosnącym PKB, niskim poziomem bezrobocia i wzrostem płac w gospodarce, z drugiej zauważalny był spadek nowych pozwoleń na budowę, znaczący wzrost kosztów czynników produkcji, takich jak zasoby ludzkie czy materiały budowlane, co stanowiło rosnące zagrożenie branżowe. Szczególnie niepokojąca wydaje się sytuacja podmiotów, które zawarły kontrakty infrastrukturalne przed wzrostem kosztów i obecnie borykają się z problemem ich waloryzacji. Rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych może mieć znaczny wpływ na sektor bankowy w Polsce, a co za tym idzie dostępność kredytów mieszkaniowych" - uważa Kamińska.