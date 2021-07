Coface podniósł prognozę. Globalny wzrost sięgnie 5,6 procent

Globalna prognoza wzrostu Coface została skorygowana w górę o pół punktu proc. do 5,6 proc., jednak wynika to głównie z pozytywnie zaskakujących doniesień z USA, podała firma. Lepsze perspektywy wzrostu znajdują odzwierciedlenie w światowym handlu: po 5-procentowym spadku wolumenu w zeszłym roku Coface prognozuje wzrost o 11 proc. w 2021 r.

"Od opublikowania w kwietniu ostatniego Barometru Coface główne tendencje zdrowotne zwiększają tempo, przy czym proces szczepień przebiega szybciej w Ameryce Północnej i Europie niż w innych częściach świata. Przyspieszenie kampanii szczepień w połączeniu ze skutkami ograniczeń mobilności na wiosnę doprowadziło do spadku liczby nowych zakażeń we wspomnianych regionach. Władze lokalne mogły zatem odmrozić część gospodarki przed latem. Jednak dwa czynniki ryzyka sprawiają, że kontynuacja pozytywnego trendu jest niepewna:

- Próg osiągnięcia odporności stadnej jest wysoki ze względu na szybkie przenoszenie się wirusa między ludźmi, a pojawienie się nowych, szybciej rozprzestrzeniających się odmian wirusa rodzi obawy przed ewentualnymi nowymi falami zarażeń w nadchodzących miesiącach" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi "Country and Sector Risks Barometer. Q2 2021".

Jeżeli te dwa zagrożenia się nie zmaterializują, to do końca lata gospodarki europejskie i północnoamerykańskie powinny powrócić do niemal normalnego funkcjonowania, podkreśla Coface.