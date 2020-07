Coffeedesk pozyskał 2 mln zł w ramach emisji crowdfundingowej na Crowdway

"Coffeedesk - kawowy omnichannel i lider kawowego e-commerce w Polsce - rusza na podbój Europy dzięki crowdinwestorom. Spółka-matka dystrybutora kaw, herbat i sprzętu do ich parzenia, All Good SA pozyskała kwotę 2 016 000 zł w kampanii crowdfundingowej na Crowdway.pl. To 100% celu zbiórki. Udowodniła też, że potrafi generować wzrost nawet w czasie pandemii, bo w I półroczu br. zwiększyła obroty o ponad 41% r/r" - czytamy w komunikacie.

W zakończonej ofercie publicznej All Good, wspieranej kampanią crowdfundingową, spółka pozyskała 541 nowych akcjonariuszy, którzy objęli wszystkie z 112 000 akcji serii B.

"Poprosiliśmy miłośników kawy i crowdinwestorów o łyk gotówki na pobudzenie rozwoju Coffeedesk. Mamy to! Serdecznie dziękujemy nowym akcjonariuszom, a także wszystkim, którzy trzymali kciuki za sukces zbiórki. Jej początek przypadł na trudny okres pandemii, który jednak pokazał siłę e-commerce, a także rosnącej społeczności kawoszy. Wynik kampanii to też ogromny skok adrenaliny, by ruszyć na podbój kawowego e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej i Skandynawii" - powiedział CEO Coffeedesk (członek zarządu All Good) Łukasz Wichłacz, cytowany w komunikacie.

Coffeedesk to kolejna w tym roku kampania promowana na Crowdway.pl, która zakończyła się sukcesem.

"Gratulujemy zespołowi Coffeedesk świetnego wyniku zbiórki i dziękujemy wszystkim inwestorom, zgromadzonym wokół Crowdway.pl oraz All Good. W ostatnich latach więcej niż co drugi projekt promowany na naszej platformie osiągał 100% celu. Aż trzy na cztery zbiórki, które rozpoczęły się i zakończyły w okresie lockdownu, pozyskały całą oczekiwaną kwotę. Utwierdza nas to w przekonaniu o skuteczności przyjętego modelu działania, który zakłada selektywny dobór projektów, mających solidny potencjał biznesowy i zaangażowaną społeczność" - powiedział prezes Crowdway Jakub Niestrój, cytowany w komunikacie.

Ze zgromadzonej puli ponad 2 mln zł, kwotę 900 tys. zł Coffeedesk przeznaczy na wdrożenie platformy e-commerce B2C, a kolejnych 500 tys. zł na rozwój platformy B2B.

"W ostatnim kwartale opracowaliśmy m.in. makiety i koncepcję panelu użytkownika i rozpoczęliśmy prace deweloperskie nad serwisem sprzedażowym dla odbiorców zagranicznych" - dodał dyrektor sprzedaży Coffeedesk (członek zarządu All Good) Jacek Gardzielik.

Drugi cel spółki to wdrożenie subskrypcji kawowej, czyli modelu regularnych zamówień paczek kawy dla klientów indywidualnych i biznesu. Firma wyselekcjonowała już profile smakowe dostępne w subskrypcji, przeprowadziła cuppingi i wybrała ziarna kaw. Wartość tej inwestycji to 300 tys. zł. Analogiczną kwotę pochłonie otwarcie trzeciej kawiarni butikowej.

"Mamy już wszystkie niezbędne zezwolenia i gotowe projekty showroomu oraz przestrzeni szkoleniowej. W ciągu 3 tygodni ruszymy z pracami budowlanymi, by już jesienią zaprosić kawoszy do naszego lokalu w Warszawie" - wskazał Gardzielik.

Od stycznia do czerwca br. roku Coffeedesk obsłużył ponad 70 tys. zamówień. Przychody spółki All Good w tym okresie wzrosły o 41% i przekroczyły 33,2 mln zł.

"Przez całe półrocze zintensyfikowaliśmy akcje komercyjne, dzięki którym zwiększyliśmy bazę naszych klientów o ponad połowę. Mimo trudnej sytuacji na rynku, obroty w I półroczu były wyższe niż nasze cele sprzedażowe na ten okres. Spodziewam się, że na koniec roku przebijemy przychód, który prognozowaliśmy na kwotę 70 mln zł" - skomentował dyrektor finansowy Coffeedesk (prezes zarządu All Good) Marcin Gardzielik.

Od stycznia do czerwca br. przychód All Good w segmencie B2B łącznie w Polsce i za granicą wzrósł o 35% do 20,5 mln zł. Z kolei o 65% do 11,5 mln zł zwiększyła się r/r sprzedaż kawy, herbat i sprzętu do klientów indywidualnych, za pośrednictwem sklepu internetowego Coffeedesk.pl. Czasowe zamknięcie dwóch kawiarni butikowych spółka zrekompensowała wzrostami w maju i czerwcu, by zamknąć półrocze kwotą 1,4 mln zł (spadek o 11% r/r). W tym segmencie spółka w czerwcu powiększyła zespół o kilku nowych pracowników.

Strategiczne kierunki rozwoju Coffeedesk to kraje Europy Północnej i region Europy Środkowo- Wschodniej.

"W Finlandii, Danii i Czechach zanotowaliśmy rekordową dynamikę sprzedaży. Pozyskaliśmy też nowych odbiorców w Chinach, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Już obecnie udział sprzedaży zagranicznej wynosi 32% obrotów" - podsumował Wichłacz.

Coffeedesk jest liderem kawowego e-commerce w Polsce, który dynamicznie rozwija sprzedaż także w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma jest dystrybutorem kaw, herbat i sprzętu do ich parzenia, m.in. jako wyłączny dystrybutor uznanych na świecie marek.

