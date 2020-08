Cognor oczekuje EBITDA w III kw. poniżej poziomu z II kw. br., ale wyższej r/r

W komentarzu do wyników za II kw. br. zarząd wskazał, że trudna sytuacja na rynku negatywnie odcisnęła się na zyskowności operacyjnej Cognoru. EBITDA zmniejszyła się do 38,97 mln zł głównie wskutek zawężenia się spreadów przerobowych. Spread dla kęsów spadł o 91 zł do tony, a dla wyrobów finalnych o 258 zł do tony. Spready przerobowe pogorszyły się, ponieważ tempo spadku cen kęsów i wyrobów finalnych było szybsze niż zmniejszenie cen złomów stali.