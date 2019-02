COIG: Liczba upadłości wzrosła o 4,1% r/r, restrukturyzacji - o 33% w 2018 r.

"W 2018 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 615 upadłości firm wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza to, iż jest ich nieznacznie więcej niż w 2017 r., kiedy było ich 591 oraz w 2016 r., gdy było ich 606. Jeżeli porównamy liczbę upadłości z lat wcześniejszych, to zauważymy stabilizację w ostatnich trzech latach i spadek w stosunku do lat 2013-2015" - czytamy w komunikacie.