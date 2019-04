Colliers: Rynek biurowy w Katowicach przekroczył 500 tys. m2

Katowice to piąty co do wielkości rynek biurowy w Polsce. W minionym roku do użytku oddano 51 tys. m2 biur, co było wynikiem trzykrotnie wyższym niż w 2017 roku. Wśród największych oddanych w ubiegłym roku projektów znalazły się .KTW I (18,2 tys. m2) oraz czwarty etap kompleksu Silesia Business Park (10,7 tys. m2), podano.

"Rozwój podaży ma własną dynamikę - zazwyczaj po roku obfitującym w nowe otwarcia budynków następuje obniżenie aktywności deweloperów pozwalające na absorpcję istniejącej powierzchni biurowej. Obecnie w Katowicach w budowie jest rekordowa ilość powierzchni biurowej. Apetyty deweloperów nie maleją. Kolejni lokalni i międzynarodowi gracze, jak Cavatina, DL Invest, Ghelamco, GTC, Opal Maksimum, TriGranit czy Vastint, deklarują rozpoczęcie swoich inwestycji w najbliższym czasie" - powiedziała dyrektor regionalna Colliers International w Katowicach Barbara Pryszcz, cytowana w komunikacie.

Na koniec 2018 roku wolumen transakcji najmu podpisanych przez najemców na rynku katowickim wyniósł 38 tys. m2 i po słabszym roku 2017 wskazuje na powrót do osiąganych wcześniej poziomów rocznego popytu 40-45 tys. m2, podano również.

"W 2018 r. eksperci Colliers International doradzali przy wynajmie blisko 16 tys. m2 powierzchni biurowej w 17 transakcjach na obszarze województwa śląskiego, osiągając udział w rynku na poziomie 39%. To najlepszy wynik spośród wszystkich działających w tym regionie firm doradczych. Umocniliśmy tym samym naszą pozycję lidera" - dodała Barbara Pryszcz.

Przeciętna wielkość transakcji na katowickim rynku biurowym była w ubiegłym roku najniższa wśród wszystkich miast regionalnych i wyniosła 970 m2, nie odnotowano też kontraktów powyżej 10 tys. m2. Do największych należała umowa podpisana przez Fujitsu Global Delivery Center Poland w budynku .KTW I (6,3 tys. m2), relokacja Eurofins do Katowice Business Point (1,7 tys. m2) oraz podnajem Perform Media Poland w A4 Business Park II (3,1 tys. m2). Prawie 70% zawartych kontraktów dotyczyło modułów poniżej 1 tys. m2, wskazano również.

"Najwięcej powierzchni w 2018 r. wynajęły firmy z sektora IT i telekomunikacji oraz usług profesjonalnych, odpowiednio 37% i 17%. To właśnie one są dziś motorem napędowym rynku biurowego w Katowicach" - stwierdziła dyrektor regionalna Colliers International w Katowicach.

O dynamicznym rozwoju sektora biurowego w stolicy Górnego Śląska świadczy wysokość współczynnika powierzchni niewynajętej, który w ostatnich kwartałach wykazywał trend spadkowy, by na koniec 2018 r. osiągnąć poziom 8,8% (spadek o 2,5 pkt. proc. w porównaniu do IV kw. 2017 r.). To najniższa wartość tego wskaźnika w ciągu ostatnich czterech lat. W przeliczeniu na m2 podaż wolnej powierzchni biurowej w Katowicach w grudniu ubiegłego roku wynosiła 45,7 m2. Obecnie, z powodu ograniczonych zasobów w budowie, można zaobserwować stopniowe wchłanianie się powierzchni biurowej. Tendencja ta utrzyma się w nadchodzących kwartałach, podano.

"Natomiast biorąc pod uwagę wysokość czynszów, Katowice stanowią konkurencyjny rynek najmu z dużym potencjałem. Stawki w najlepszych budynkach w mieście wahają się od 12,2 do 14,5 euro za m2 miesięcznie, zaś w projektach klasy B czynsze kształtują się na poziomie 9-12 euro za m2 miesięcznie. Prognoza dotycząca stawek czynszu pozostaje stabilna" - podsumowano.

