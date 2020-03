Colliers: Większość inwestycji na rynku magazynowym powstaje planowo

Obecnie w Polsce powstaje około 1,9 mln m2 powierzchni magazynowych, a wiele inwestycji nadal jest w trakcie negocjacji. Jako że proces budowlany magazynów wynosi około 6-7 miesięcy, przewiduje się, że cała powierzchnia w budowie ma zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku.

"Te podmioty, które podjęły decyzje strategiczne o długoterminowych inwestycjach nie wstrzymają projektów, aby zachować płynność finansową. Główny czynnik, który może opóźnić realizacje inwestycji to dostępność siły roboczej. Jeśli pracownik zachoruje, a reszta zespołu zostanie poddana kwarantannie, budowa będzie musiała zostać wstrzymana. Drugi aspekt to kwestia finansowa. Jednak wstrzymanie finansowania przez banki to najczarniejszy scenariusz. Racjonalnie prognozujemy, że budowy będą nadal działać, być może realizacje zostaną lekko opóźnione, jednak planowane powierzchnie magazynowe zostaną oddane jeszcze w bieżącym roku" - wskazał Chmielewski.