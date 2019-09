Colliers: Zasoby pow. usługowo-handlowej przekroczyły 12 mln m2 w I poł. 2019

Biorąc pod uwagę projekty oddane do użytku oraz te znajdujące się w budowie, roczna podaż powinna osiągnąć 250-300 tys. m2, co wskazuje na lekką tendencję spadkową w porównaniu do roku 2018. Największymi rynkami, zarówno pod względem liczby obiektów, jak i ich powierzchni, pozostają niezmiennie aglomeracja warszawska (52 centra o łącznej powierzchni ponad 1,7 mln m2) i Górny Śląsk (49 centrów, ponad 1,2 mln m2). Najmniejszym rynkiem (305 tys. m2 w 11 obiektach) pozostaje Szczecin.