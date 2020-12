Columbus Energy w ciągu 3 lat chce dysponować mocami ok. 1000 MWp 

Dodał, że w ciągu trzech lat spółka powinna dysponować ok. 1000 MWp zdolności wytwórczych z farm fotowoltaicznych i wiatrowych.

Obecnie portfolio projektów na różnym etapie deweloperskim to ok. 2000 MW, które stopniowo są przygotowane do realizacji. Spółka współpracuje z deweloperami i jeśli jest taka potrzeba, wspiera ich technologicznie i finansowo.