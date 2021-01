Columbus Energy wyemituje do 28,29 mln nowych akcji

"W tym celu zarząd podejmie działania zmierzające do ogłoszenia walnego zgromadzenia spółki, którego porządkiem obrad objęte będą uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zarząd przystąpi także do realizacji czynności zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, którego celem będzie wykonanie uchwały wprowadzającej program managerski w spółce" - czytamy w komunikacie.