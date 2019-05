Compensa TU na Życie dodaje element ochronny do oferty PPK

"Od 15 maja Compensa Życie może występować do firm z ofertą programu PPK, której wyróżnikiem jest dodatkowy element ochronny z sumą ubezpieczenia do 100 tys. zł. Przystępujący do PPK pracownicy skorzystają zatem zarówno z programu inwestycyjnego (gwarantowany dostęp do min. 8 funduszy zdefiniowanej daty), jak i z ochrony ubezpieczeniowej, stanowiących integralną część oferty. Koszty udzielonej ochrony sfinansowane zostaną w ramach opłaty pobieranej za zarządzanie, dzięki czemu rachunki uczestników programów nie zostaną obciążone żadną dodatkową opłatą" - czytamy w komunikacie.