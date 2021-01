ConsoleWay planuje debiut na NewConnect do końca 2021 roku

ConsoleWay pracuje aktualnie nad portami gier "Train Station Renovation" na Xbox One oraz "Rover Mechanic Simulator" na Nintendo Switch, Xbox One i PlayStation 4. W ramach potwierdzonych kontraktów na 2021 rok, spółka w nadchodzących miesiącach dostosuje także kilka innych gier do wymagań technicznych dostępnych na rynku konsol: "Thief Simulator 2" do Xbox One/PlayStation 4, "Ultimate Fishing Simulator 2" do Nintendo Switch, Xbox One i PlayStation 4, "Uboat" do PlayStation 4 i Xbox One, "Builders of Egypt" do Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One. ConsoleWay będzie portować gry także na konsole najnowszej generacji, czego przykładem jest "Mr. Prepper", wymieniono.