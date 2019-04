Constance Care celuje w debiut na NewConnect do końca 2019 r.

" Spółka przygotowuje się do wejścia na New Connect. Debiut zaplanowany jest na koniec 2019 r. Środki potrzebne na realizację inwestycji spółka planuje pozyskać z kilku źródeł - kredytu inwestycyjnego, unijnych dotacji, ale także od inwestorów poprzez przeprowadzenie oferty" - powiedział ISBnews Walukiewicz.

"Aby do tego doszło, należy przekonać władze spółki, że firma będzie w stanie w sposób prawidłowy wykorzystywać HAL w rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami neruologicznymi i ortopedycznymi. Nie jest to zadanie łatwe, ponieważ Japończycy prowadzą politykę, która ogranicza dostęp do ich wyrobów jedynie do skrupulatnie wyselekcjonowanych firm" - zaznaczył prezes.