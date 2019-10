Continental koncentruje się w Polsce na rosnącym segmencie opon UHP

"Cały rynek sprzedaży opon notuje korektę w tym roku. Póki co, wynosi ona ok. -7%. Zobaczymy, co przyniesie sezonowy szczyt. Nas cieszy, że segment UHP (opony powyżej 17 cali) rośnie o 18% r/r w Polsce, znacznie szybciej niż w UE. Jesteśmy kluczowym graczem na rynku polskim, ale szczególnie koncentrujemy się właśnie na segmencie UHP" - powiedział Wójcik podczas konferencji prasowej.