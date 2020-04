Cordia i Futureal przekażą 1 mln zł polskim miastom na walkę z epidemią

"COVID-19 to nasz wspólny problem i wspólna odpowiedzialność. Wierzymy, że pomoc w walce z epidemią jest naszym obowiązkiem" - powiedział dyrektor zarządzający inwestycjami mieszkaniowymi w Cordia Polska Michał Melaniuk, cytowany w komunikacie.

Władze każdego z miast wskazały najbardziej palące potrzeby, na których pokrycie zostaną przeznaczone dodatkowe środki. W Warszawie, do której trafiło 500 tys. zł, jest to zakup żywności dla samotnych seniorów - akcję koordynuje Urząd Miasta i Bank Żywności. W Krakowie przekazane przez Cordię 200 tys. zł wesprze działalność miejskich ośrodków kwarantanny, a w Gdańsku za tę samą kwotę firma zakupi laptopy dzieciom objętym obowiązkiem edukacji zdalnej. 100 tys. zł trafiło już do miejskiego szpitala zakaźnego w Poznaniu, który pokryje z tej kwoty koszt zakupu niezbędnej odzieży ochronnej dla pracowników - masek, gogli, kombinezonów, wymieniono w materiale.