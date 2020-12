Cordia ogłosiła wezwanie na 7,08% akcji Polnordu po 3,55 zł za sztukę

"(i) W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co odpowiada 97 543 127 akcjom, tj. zamierza nabyć do 6 905 644 akcji, co odpowiada ok. 7,08% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, przy czym: jeśli do dnia zakończenia przyjmowania zapisów w wezwaniu akcje serii A i B spółki nie zostaną zdematerializowane, wzywający może nabyć w wezwaniu (i) do 6 901 244 akcji zdematerializowanych, uprawniających do 6 901 244 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, oraz (ii) w przypadku akcji serii A i B spółki - do 4 400 akcji niezdematerializowanych, uprawniających do 4 400 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, albo