CPK dofinansuje odbudowę linii tramwajowej do Konstantynowa i Lutomierska

" Spółka CPK wsłuchuje się w głosy mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego i Łodzi, którzy w trakcie zakończonych 10 marca br. konsultacji społecznych Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL) CPK sprzeciwili się wariantowi północnemu Kolei Dużych Prędkości (KDP). Opowiedzieli się za tzw. starym igrekiem, czyli wariantem południowym, a my do ich wniosków się przychylamy" - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, cytowany w komunikacie.

Przygotowywana w ramach projektu CPK linia KDP Warszawa-CPK-Łódź-Wrocław/Poznań ze względu na swój kształt określana jest jako "igrek". Pociągi na tej linii mają jeździć z prędkością do 250 km/godz. Zakładany czas przejazdu między Warszawą i Łodzią to 45 minut. Do Portu Lotniczego Solidarność warszawiacy dojadą w kwadrans, a łodzianie w niespełna pół godziny. Zakładany czas przejazdu z Warszawy do Wrocławia to 1 godz. 55 minut, podano również.