CPK i GDDKiA podpisały porozumienie o współpracy przy inwestycjach drogowych

"Współpraca, którą dziś formalizujemy to możliwość koordynowania inwestycji i wymiany informacji. To wspólne prowadzenie ustaleń, konsultacji, uzgodnień" - powiedział wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała podczas konferencji prasowej.

P.o. dyrektora GDDKiA Tomasz Żuchowski przypomniał, że najważniejsze zadania drogowe związane z dojazdem do CPK to poszerzenie autostrady A2 do trzech pasów pomiędzy Warszawą a Łodzią oraz "duża" Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej.

"Co najmniej 50% pasażerów dojedzie do CPK drogami, dlatego od początku współpracujemy z GDDKiA. Porozumienie przenosi nas z etapu projektowania do wdrażania inwestycji komunikacyjnych" - dodał prezes CPK Mikołaj Wild.

Podkreślił, że dzięki podpisanemu porozumieniu będzie można także dostosować inwestycje drogowe na potrzeby CPK do potencjału rynku wykonawczego w Polsce i koordynować harmonogramy prac.

W komunikacie prasowym instytucje dodały, że rządowe założenia są takie, iż jednocześnie z uruchomieniem Portu Lotniczego Solidarność będzie już poszerzona autostrada A2 na odcinku: Łódź Północ - Konotopa, czyli od skrzyżowania z autostradą A1 pod Łodzią do granicy Warszawy. Na odcinku od węzła Łódź Północ do Pruszkowa GDDKiA dobuduje trzeci pas, a od Pruszkowa do Konotopy - czwarty pas ruchu w każdą stronę.

GDDKiA będzie też odpowiadać za budowę Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (OAW), czyli tzw. ringu autostradowego w odległości ok. 40-50 km od stolicy. Na OAW ma składać się: autostrada A50 na południe od obecnej trasy A2 oraz trasa ekspresowa S50, która połączy teren północnego Mazowsza z nowym lotniskiem centralnym. Inwestycja pozwoli na przejęcie ruchu tranzytowego i odciążenie układu drogowego w rejonie Warszawy. Plany GDDKiA i CPK uwzględniają przy tym węzeł drogowy do obsługi Portu Lotniczego Solidarność.

Elementem drogowych planów związanych z CPK jest też trasa ekspresowa S10 w kierunku Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej i CPK od strony Płocka i Torunia. Docelowo ta trasa połączy Warszawę ze Szczecinem.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. Inwestycja powinna umożliwić stworzenie ponad 150 tys. nowych miejsc pracy. W rejonie CPK powstanie Airport City, w skład którego wejdą m.in. obiekty targowo-kongresowe, konferencyjne i biurowe. CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa, zaliczaną do spółek strategicznych z punktu widzenia interesów kraju.

Tagi: budownictwo , nieruchomości , transport, logistyka, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące