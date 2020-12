CPK ogłosił przetarg na projekt tunelu kolei dużych prędkości na terenie Łodzi

"Wczoraj spółka PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęła w Łodzi drążenie kolejowego tunelu dla ruchu aglomeracyjnego. Pociągi jadące od strony Warszawy będą wjeżdżały do tunelu na stacji Łódź Fabryczna. Dalej powstaną dwa nowe przystanki kolejowe: Śródmieście i Polesie. Następnie tunel PLK będzie się rozwidlał: na północ do stacji Łódź Żabieniec i na południe - do stacji Łódź Kaliska. W tym samym czasie spółka Centralny Port Komunikacyjny przygotowuje budowę drugiego tunelu kolejowego pod centrum Łodzi. Tunel CPK będzie zaczynał się w tym samym miejscu, czyli na stacji Łódź Fabryczna i będzie przeznaczony dla pociągów dalekobieżnych, w tym dla kolei dużych prędkości. Na terenie Łodzi szybkie pociągi będą zatrzymywać się tylko na Dworcu Fabrycznym. Wyjście tunelu na powierzchnię znajdzie się w okolicach przystanku Lublinek (na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej) na linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód - w kierunku Sieradza, Poznania i Wrocławia" - czytamy w komunikacie.

"Tunel CPK to wygoda dla pasażerów. Dzięki niemu na terenie Łodzi oddzielnie zostanie poprowadzony ruch dalekobieżny, a oddzielnie aglomeracyjny i regionalny, tak samo jak ma to miejsce w Warszawie na linii średnicowej. Po drugie, zapewni on pasażerom atrakcyjne czasy przejazdu, np. z Łodzi na nowe lotnisko w 30 minut, do Warszawy 45 minut, a z Poznania i Wrocławia do Warszawy w mniej niż 2 godziny" - powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK, cytowany w komunikacie.