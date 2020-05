CPK rozpoczęło konsultacje z 35 podmiotami na temat infrastruktury lotniska

Wśród firm zaproszonych do konsultacji znalazły się m.in. Polskie Linie Lotnicze LOT, spółki handlingowe LS Airport Services i Welcome Airport Services, firmy obsługi technicznej LOT AMS i LS Technics, spółki spedycyjno-logistyczne Poczta Polska, DHL, FedEx, UPS i TNT, dostawcy paliw Orlen i Lotos, a także m.in. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Policja , Straż Graniczna, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wymieniono w materiale.

Na master plan CPK będą składały się m.in: wieloletnia strategia etapowego rozwoju lotniska i szczegółowe wymagania w zakresie infrastruktury i zaplecza usługowego. Celem tego procesu planistycznego będzie całkowite zwymiarowanie i lokalizacja planowanej infrastruktury CPK, która w pierwszym etapie będzie miała przepustowość do 45 mln pasażerów i 1 mln ton przewozów cargo rocznie. Częścią składową przygotowań do master planu jest 350-stronnicowy brief strategiczny CPK, który usystematyzował założenia elementów infrastruktury. Powstał on w oparciu o prawie 10 tys. uwag od prawie 150 podmiotów, które brały udział w poprzednich etapach konsultacji w tym i ubiegłym roku, przypomina CPK.