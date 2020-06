CPK: W tym roku rozpocznie się przygotowanie 563 km linii kolejowych do lotniska

Inwestycje te będą przygotowywane w pierwszej kolejności, żeby rozpocząć roboty w 2023 r. Harmonogram zakłada, że przed końcem 2023 r. powinny trwać: roboty ziemne, roboty budowlane (w zakresie wybranych branż), prace nad usuwaniem kolizji z infrastrukturą podziemną i przygotowywanie terenu do robót zasadniczych, podano także.

Celem spółki na najbliższe miesiące będzie przedstawienie dla wybranych szlaków rozwiązań technicznych, np. przeprowadzenia nowych linii kolejowych przez wytypowane obszary na estakadach lub w tunelach. W tym roku mają rozpocząć się pierwsze inwentaryzacje przyrodnicze, które będą stanowiły podstawę do wdrożenia procedury oddziaływania inwestycji na środowisko.

"Niektóre duże miasta, takie jak Jastrzębie-Zdrój i Łomża są dziś pozbawione połączeń kolejowych. Inwestycje kolejowe CPK, które zakładają walkę z wykluczeniem transportowym, są niepowtarzalną szansą na to, żeby przywrócić wreszcie kolej do wielu regionów w Polsce" - powiedział członek zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych Piotr Malepszak, cytowany w materiale.

Na plan inwestycji kolejowych CPK składa się w sumie 12 tras, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. Łącznie to 30 zadań inwestycyjnych i 1 789 km nowych linii kolejowych, których inwestorem jest spółka CPK i które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r., przypomniano.