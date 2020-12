CPK: Zrobimy wszystko, by jak najszybciej zacząć prace nad masterplanem

"W zakresie finansowania Portu Solidarność i całego systemu transportowego opartego na CPK, niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem tego roku było przyjęcie Programu Wieloletniego. W efekcie prac otrzymaliśmy plan inwestycyjny, który nie tylko nie obciąża budżetu, ale wyznacza nam klarowny cel - jest nim wbicie pierwszej łopaty w 2023 r. Cały program na lata 2020-2023 to mniej niż połowa wydatków budżetowych ponoszonych na program 500+" - powiedział Wild podczas wideokonferencji.

Ponadto w 2020 r. spółka CPK wytrasowała wstępne przebiegi linii kolejowych prowadzących do Portu, co opisano w dokumencie Strategicznego Studium Lokalizacyjnego, wymienił Wild.

"Równolegle z pracami nad Studium rozpoczęliśmy przygotowania do całego systemu transportowego CPK i wraz z wybranymi w przetargach firmami rozpoczęliśmy inwentaryzacje środowiskowe - na przyszłych terenach CPK i przy 530 km linii kolejowych, prace trwają" - powiedział Wild.

"W tym roku nie udało się wybrać masterplanera. Niestety, żadna z globalnych firm nie przedstawiła oferty, którą moglibyśmy zgodnie z polskim prawem zaakceptować. Sprawa jest obecnie rozpatrywana przez Krajową Izbę Odwoławczą. Masterplan to jedna z najważniejszych umów dotyczących portu. Musimy być pewni, że działamy zgodnie z obowiązującym prawem; musimy być pewni, że dajemy wszystkim uczestnikom naszych przetargów takie same szanse. Z drugiej strony, zależy nam bardzo, by czym prędzej rozpocząć prace nad tym dokumentem. Zrobimy wszystko, aby się tak stało" - zakończył Wild.