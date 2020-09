Creepy Jar: Łączna sprzedaż 'Green Hell' może sięgnąć 1,5 mln szt. do końca roku

"Taki wolumen sprzedaży wydaje się prawdopodobny do osiągniecia jeszcze w tym roku. Duże nadzieje pokładamy w dodatku 'Spirits of Amazonia' i współpracy ze Steam podczas jego wydania. Przed nami również Winter Sale" - powiedział ISBtech Kwiatek w odpowiedzi na pytanie, czy jest szansa na osiągnięci łącznego poziomu sprzedaży 1,5 mln egzemplarzy "Green Hell" z dodatkami do końca roku.

Odnosząc się do planów premiery gry na konsole, przyznał, że pierwotnie firma planowała, że konsole będą gotowe do wydania jeszcze w tym roku.

"Sukces, jaki osiągnął 'Green Hell' po wydaniu co-op'a pokazał nam jednak, jak olbrzymi potencjał na najbliższe lata tkwi w sprzedaży tego tytułu. Zdecydowaliśmy się poświęcić więcej czasu najbliższemu update'owi 'Spirits of Amazonia' (który będzie miał co najmniej dwie części). Chcemy również, żeby część pierwsza dodatku znalazła się już w wydaniu na Xbox i PS4. Zmiana naszych planów co do wydania konsol związana jest również z jakością, do jakiej dążymy. Pośpiech to zły doradca w branży produkcji gier. Wersje konsolowe, jeśli będą niedopracowane, po prostu gorzej się sprzedadzą, na czym ucierpi firma zarówno finansowo, jak i wizerunkowo" - zaznaczył prezes.