CRIDO: W większości krajów spółki komandytowe nie płacą CIT i są transparentne

Autorzy raportu odnieśli się do planowanego opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT, które ma mieć - w ocenie Ministerstwa Finansów - charakter uszczelniający. Obecnie projektem zajmuje się Sejm.

"To nieprawda, że w większości krajów spółki komandytowe są opodatkowane [CIT], bo w większości krajów są spółkami transparentnymi podatkowo. [...] Nawet, jeżeli gdzieś są opodatkowane, to za pomocą różnego rodzaju narzędzi, to nie jest takie wprost dwukrotne opodatkowanie, przykładowo opodatkowanie komplementariusza jest na innych zasadach albo w ogóle jest wyłączone z opodatkowania. [...] Nie jest tak, że ostatnio pojawił się taki trend uszczelniania prawa podatkowego przez opodatkowanie spółek komandytowych" - powiedział partner w zespole doradztwa podatkowego w CRIDO Mateusz Stańczyk podczas konferencji prasowej poświęconej raportowi.