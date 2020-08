Cyfrowy Polsat miał 288,4 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

"Grupa Polsat i kanał główny w czołówce oglądalności w grupie komercyjnej, pomimo bezprecedensowej sytuacji zmuszającej do zatrzymania emisji wiosennej ramówki i opóźnienia szeregu wydarzeń sportowych" - czytamy w prezentacji wynikowej.

"Skorygowany FCF po odsetkach za II kw. 2020 wyniósł 271 mln zł (w okresie 12-miesięcznym 1 311 mln zł, wykazując spadek o 1,7% w stosunku do wyniku uzyskanego w IV kw. 2019). Do spadku uzyskanego wyniku FCF przyczyniło się zapowiadane z wyprzedzeniem przez zarząd spółki rozliczenie zaliczkowego CIT za 2019 r. oraz zwiększenie zapasów sprzętu dla klientów. Jednocześnie w II kw. 2020 Cyfrowy Polsat uzyskał wpływ należnej dywidendy od Asseco Poland w kwocie 56,8 mln zł" - czytamy dalej w podsumowaniu.

Główny kowenant - całkowity dług netto/EBITDA LTM w II kw. 2020 obniżył się do poziomu 2,86x.

Liczba RGU w płatnej TV spadła o 1,1% r/r do 5 001 tys. na koniec II kw. br., w telefonii komórkowej - zwiększyła się o 7,8% r/r do 8 189 mln, zaś w usługach internetowych - zmniejszyła się o 0,3% r/r do 5 587 tys., podano w sprawozdaniu zarządu.