Cyfrowy Polsat przyśpieszył. Klientów niby mniej, ale dużo więcej usług

Nie można powiedzieć, że rynek zszokowany jest wynikami Cyfrowego Polsatu, bo ich ogłoszenie podwyższyło kurs o niecały jeden procent w czwartek. Ale pamiętając, że od czerwca akcje zyskały 7 proc., to najwyraźniej na większy zachwyt rynku trzeba obecnie bardziej zasłużyć.

Zysk netto w drugim kwartale wyniósł 263,6 mln zł i był o 12 proc. wyższy niż rok temu, a zarazem o 11 proc. wyższy niż oczekiwali analitycy ankietowani przez PAP. Przychody wzrosły o 12 proc. rok do roku do 2,92 mld zł i były drugie najwyższe w historii spółki.

Cyfrowy Polsat przy tym nie musi bardzo przejmować się stopniową utratą liczby klientów, bo ci, którzy nie dali się zwieść konkurencji, wykupują dużo więcej usług, przez co zostawiają w firmie więcej pieniędzy. Liczba klientów usług kontraktowych spadła rok do roku o 71,6 tys. do 5,65 mln. Ale liczba sprzedanych tej grupie usług wzrosła o aż 522 tys. do 14,45 mln.

Średni przychód na klienta kontraktowego wzrósł przez to o 50 gr miesięcznie rok do roku do 83,4 zł, co przy skali działalności Cyfrowego Polsatu potrafi zrobić różnicę.

O 40 gr rosły rachunki klientów usług pre-paid, i być może dlatego ich liczba rok do roku spadła o 162 tys. do 2,61 mln. Cyfrowy Polsat ewidentnie stawia na tych, którzy przenoszą wszystkie rachunki z różnych usług do niego, co widać m.in. po treści jego reklam.

Spółka chwali się wzrostem liczby klientów, korzystających z wielu usług (multiplay) o aż 243 tys. rok do roku. To najwyraźniej stabilizuje przychody i bardziej przywiązuje klientów do spółki, bo wskaźnik odejść (churn) zszedł do najniższego poziomu w historii.

Polsat zwiększa oglądalność

Tak wygląda podstawowy biznes Cyfrowego Polsatu, ale nie można przecież zapominać o telewizji Polsat. 34 kanały Polsatu zwiększyły oglądalność do 24,94 proc. z 24,16 proc. rok temu, z czego główny kanał do 11,38 proc. z 11,14 proc.

Polsat chwali się wzrostem przychodów z reklam telewizyjnych. choć niewielkim, bo o 0,8 proc. rdr w pierwszym półroczu, to jednak towarzyszył temu spadek w reklamie telewizyjnej o 1,8 proc. Udział kanałów Polsatu w rynku reklamy dzięki temu wzrósł do 27,6 proc.

