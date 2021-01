Czarnek: Jest szansa na powrót kolejnych uczniów do szkół w lutym

"Uczniowie z klas I-III wrócili do szkół w poniedziałek. Kolejni uczniowie będą wracali wówczas, kiedy oczywiście sytuacja pandemiczna na to pozwoli. Jak obserwujemy to, co się dzieje w ostatnich kilkunastu dniach, to rzeczywiście te dzienne liczby zakażonych są dość stabilne i na niższym poziomie, niż się spodziewaliśmy" - powiedział Czarnek w rozmowie z RMF FM.