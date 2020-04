Członkowie PZPTS przekazali szpitalom pierwsze 100 tys. przyłbic medycznych

Przyłbice to obecnie w polskiej medycynie artykuł pierwszej potrzeby. Odpowiadając na nią, firmy zrzeszone w PZPTS rozpoczęły masową produkcję i bezpłatne dostawy tego asortymentu do szpitali, które się do nich zgłosiły. Pierwsze dostawy już zostały wysłane i trafiły m.in. do do szpitali, przychodni, stacji Sanepid, hospicjów, oddziałów straży pożarnej, sieci punktów pobrań do analiz, fundacji charytatywnych oraz innych instytucji niezbędnych dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa w Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Radomiu, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze, Rzeszowie, Łodzi, Łowiczu, Tarnobrzegu, Tczewie i wielu innych, także mniejszych miastach, wymieniono.