Dadelo oczekuje kilkudziesięcioprocentowych wzrostów przychodów w l. 2021 i 2022

"Widzimy, że w związku z pandemią brakuje produktów na rynku i w tej chwili sprzedajemy artykuły nawet naszym konkurentom. Przyszły rok będzie jeszcze lepszy dla producentów jak i sprzedawców. Dużo osób kupiło rowery w tych ostatnich okresach, co nas cieszy, bo to znaczy, że klienci będą potrzebowali części, ubrania i inne akcesoria. Dlatego jestem optymistycznie nastawiony do przyszłego roku" - dodał prezes.

Zawieruszyński podkreślił, że celami emisji jest właśnie rozbudowa infrastruktury magazynowej i rozbudowa oferty produktowej do ok. 20-25 tys. SKU z 12 tys. notowanych obecnie.

Wczoraj spółka podała, że oferta publiczna nie więcej niż 4 600 000 nowo emitowanych akcji rozpocznie się 4 grudnia od przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych. Maksymalna cena akcji oferowanych wynosi 18 zł. Spółka podała, że celem oferty jest pozyskanie środków, które planuje wykorzystać na dalszy rozwój działalności, poprzez: nabycie dodatkowych towarów do oferty spółki i tym samym rozbudowę oferty produktowej do ok. 20-25 tys. SKU, na co spółka zamierza przeznaczyć około 90-92% wpływów z oferty (około 60-70 mln zł), a także rozwój infrastruktury magazynowej wykorzystywanej przez spółkę, na co zamierza przeznaczyć około 8-10% wpływów z oferty (około 6,5 mln zł). Łącznie z emisji nowych akcji spółka chce pozyskać ok. 72,8-82,8 mln zł brutto.