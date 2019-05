Daniluk z Idea Banku: Jesteśmy pokrzywdzonym, a nie beneficjentem afery GetBack

Członek zarządu banku przypomniał, że nabywca, czyli fundusz Abris sam oceniał, iż w momencie sprzedaży GetBack był to bardzo dobrą i dynamiczną spółką, z dobrym portfelem wierzytelności. Rozumie przez to strukturę portfela, w którym połowę stanowiły wierzytelności własne, a połowę aktywa powierzone w zarządzanie. Skala finansowania zewnętrznego tego portfela też była ograniczona.

Członek zarządu Idea Bank wskazuje, że kluczowy z punktu widzenia stabilności finansowej każdej firmy jest wskaźnik dług netto/ EBIDTA. Na koniec I kwartału 2016 r. wynosił on 2,1, podczas gdy już rok później wskaźnik sięgnął poziomu 3,4. Oznaczało to znaczące zmniejszenie zdolności spółki do spłaty zadłużenia z bieżącego cash flow .

"Na wiosnę 2016 r. GetBack realizował strategię na lata 2016-2018 opracowaną jeszcze przed sprzedażą. Spółka miała wówczas w planach jedynie niewielki wzrost zadłużenia - o około 220 mln zł z poziomu 256 mln zł na koniec 2015 r. do 481 mln zł na koniec 2018 r. Równocześnie spółka definiowała maksymalną przestrzeń do bezpiecznego wzrostu długu ponad plan na poziomie 574 mln zł. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna" - podkreśla Daniluk.

W opinii Daniluka, zmienił się także sam model zarządzania spółką m.in. poprzez rozszerzenie kompetencji zarządu do niespotykanych wcześniej rozmiarów. Potwierdzają to m.in. profesjonalny raport Andrzeja S. Nartowskiego z marca br., przygotowany na zlecenie Abrisu. W tym kontekście Daniluk przywołuje istniejący w GetBack do wiosny 2016 r. "bezpiecznik" w postaci obowiązku uzyskania zgody rady nadzorczej na każdy nowy dług powyżej 2 mln zł i każdą inwestycję powyżej 50 tys. zł, co istotnie mitygowało apetyt na ryzyko zarządu tej spółki.