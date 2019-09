Danwood wprowadził do oferty markę domów premium

"Wprowadzenie nowej marki Vision to naturalny krok rozwoju naszej firmy i jednocześnie odpowiedź na oczekiwania zamożniejszych klientów. Szybkość życia we współczesnym świecie oraz dostępność i mnogość opcji zakupowych sprawia, że nabywcy oczekują dzisiaj maksymalnego skrócenia czasu upływającego od momentu podjęcia decyzji o zakupie do dostarczenia im gotowego produktu przy zachowaniu jego najwyższej jakości. Takie są właśnie domy Vision - bardzo nowoczesny, skandynawski design w połączeniu z technologią, która umożliwia zbudowanie domu w 12 tygodni oraz inteligentnymi rozwiązaniami do zarządzania domem" - powiedział prezes Jarosław Jurak, cytowany w komunikacie.