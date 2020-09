technologie 43 minuty temu

DataWalk ma zamówienie od Departamentu Obrony USA na sprzedaż licencji

DataWalk Inc. - spółka zależna DataWalk - otrzymała zamówienie z DLT Solutions LLC w USA na sprzedaż licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk w United States Department of Defense Office of Inspector General (DoD OIG), podała spółka.