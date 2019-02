DataWalk podtrzymał cele emisyjne przy konserwatywnym podejściu do rozwoju

"Zarząd oświadcza, że pomimo braku pozyskania maksymalnej kwoty wynikającej z warunków oferty, zamierza konsekwentnie realizować strategię grupy i nie widzi podstaw do zmiany przeznaczenia środków pozyskanych z emisji, ani zmiany strategii grupy, przy czym emitent nie wyklucza, że terminy przyjęte na realizację poszczególnych celów emisyjnych mogą ulec wydłużeniu" - czytamy w komunikacie.

Spółka oświadczyła też, że w okresie kolejnych 12 miesięcy nie występuje niedobór kapitału obrotowego w scenariuszach, zgodnie z którymi zrealizuje tylko część z wcześniej zaplanowanych inwestycji w 2019 roku, nie zmieniając jednocześnie istotnie ani strategii grupy, ani opisanych w prospekcie celów emisyjnych.

Zarząd spółki zdecydował o realizacji konserwatywnego podejścia do tempa, skali rozwoju i przesunięcia części z inwestycji na okres 2020 roku. Powyższe scenariusze zakładają:

- konserwatywne podejście do rekrutacji m.in. handlowców, w szczególności w USA. W skrajnym przypadku zakłada się przesunięcie rekrutacji niektórych zespołów handlowych do 2020 lub do czasu pozyskania dodatkowego finansowania lub przychodów operacyjnych nie ujętych w konserwatywnym planie cash-flow;

- przesunięcie na 2020 rok inwestycji nie związanych z bieżącymi operacjami, takich jak: kolejne procesy patentowe w USA i UE, zakup dodatkowych bibliotek programistycznych, udział w konferencjach branżowych poza USA i Polską, usługi eksperckie, zakup dodatkowych środków trwałych (sprzęt komputerowy).

"W związku z powyższym, kwota środków z emisji zostanie przeznaczona w następujący sposób: (i) cel nr 1. Działalność w Stanach Zjednoczonych - do 3,9 mln zł, (ii) cel nr 2. Rozwój platformy analitycznej DataWalk - do 1,95 mln zł, (iii) cel nr 3. Ochrona wartości intelektualnych - do 0,35 mln zł, (iv) cel nr. 4 Działalność operacyjna DataWalk S.A. - do 3,8 mln zł" - czytamy dalej.

W celu realizacji strategii grupy w dłuższym horyzoncie i zaspokojenia potrzeb kapitałowych spółka będzie dążyć do pozyskania dodatkowych środków pieniężnych poprzez kolejna - publiczna lub prywatna - emisje akcji, lub za pomocą innych instrumentów finansowych, podano także.

Wcześniej w lutym DataWalk zakończył ofertę publiczną akcji serii M, z której pozyskał ponad 10 mln zł. W grudniu spółka zakładał, że wpływy netto z emisji wyniosą do 57,6 mln zł. Na rozwój działalności w USA planowano przeznaczyć do 34,24 mln zł, na rozwój platformy analitycznej DataWalk - do 6,64 mln zł, na ochronę własności intelektualnej - do 1,08 mln zł, na finansowanie działalności operacyjnej - do 15,64 mln zł.

Jak wcześniej zapowiadano, przeniesienie notowań na GPW z NewConnect jest planowane w połowie lutego.

DataWalk (dawniej PiLab) zajmuje się architekturą danych informatycznych w przedsiębiorstwach. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

