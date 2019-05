Debata Quant Tank: Budowanie wartości Polski jako bandu wymaga strategii państwa

"Polska jest postrzegana jako kraj, który odniósł niebywały sukces w ostatnich 30. latach (od bankruta do 22. gospodarki na świecie). To de facto buduje brand 'Polska'. Polskie firmy nie były jednak w stanie stworzyć marek o zasięgu światowym. Dzisiaj trudno znaleźć marki, które jednoznacznie kojarzyłyby się z Polską. Jedynie w nowych technologiach (gry komputerowe) mamy firmy i produkty rozpoznawalne na całym świecie. Budowa marek to kwestia wyboru priorytetów i konsekwencji" - powiedział członek zarządu Jeronimo Martins Polska (właściciela sieci Biedronka) Jarosław Sobczyk podczas debaty.