Debata w Sejmie: Nie stwierdzono przypadku koronawirusa, wskazana ostrożność

W ocenie ekspertów, mamy do czynienia z kilkoma ogniskami zakażania epidemią na całym świecie. "Dlatego podjęliśmy szczególne działania w miejscach, które takie centra epidemii stanowią. Są to m.in. Włochy - dla wszystkich podróżnych wracających lub wybierających się do tego kraju" - powiedział premier.

"Wirus ten jest podobny do innych wirusów typu korona, to znaczy, że na powierzchni przeżywa do kilku minut do 9 dni" - zaznaczył Szumowski. Przypomniał, że instytucje międzynarodowe zwracają uwagę na konieczność przestrzegania przepisów zdrowotnych.