Deficyt budżetowy. Po półroczu rząd jest 17 mld zł na minusie

To miał być pierwszy rok w historii z zerowym deficytem. Dochody i wydatki budżetowe miały się bilansować, ale w związku z wybuchem epidemii koronawirusa i jej negatywnym wpływem na gospodarkę wiadomo, że pierwotnych planów nie uda się zrealizować. Zagadką jest teraz, jak duża będzie dziura w budżecie.

"Dzięki dobrej współpracy rządu i banku centralnego udało się pozyskać środki z wpłaty z zysku NBP w wysokości 7,4 mld zł. Była ona założona w projekcie ustawy budżetowej i w samej ustawie budżetowej. Tak dobry wynik to również efekt oszczędnego gospodarowanie środkami publicznymi i dobrego zarządzania gospodarką" - czytamy w komunikacie resortu finansów.

Do czerwca do budżetu trafiło 197,5 mld zł. Tylko w ubiegłym miesiące dochody podatkowe były wyższe o około 9 proc. rok do roku i wyniosły 29,2 mld zł.