Dekpol ma list intencyjny ws. wejścia w projekty fotowoltaiczne

"Rynek OZE w Polsce jest we wstępnej, ale już dynamicznej fazie rozwoju. Firm z doświadczeniem w tym obszarze jest nadal stosunkowo niewiele, a popyt na rozwiązania z obszaru 'zielonej energii' lawinowo rośnie. Sprzyja temu zarówno wzrost cen energii konwencjonalnej, jak zwiększanie się świadomości proekologicznej oraz wsparcie w postaci dotacji i ulg. Z naszego punktu widzenia to doskonały moment, by zacząć budowanie kompetencji i referencji Dekpolu na tym atrakcyjnym rynku. Wejście w ten nowy obszar u boku sprawdzonego i doświadczonego partnera, jakim jest T&T, pozwoli nam na podjęcie zdecydowanych działań oraz przyspieszenie procesu zdobywania doświadczenia w obszarze budowy instalacji i farm fotowoltaicznych" - powiedział prezes Mariusz Tuchlin, cytowany w komunikacie.