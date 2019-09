Dekpol miał 17,49 mln zł zysku netto, 26,16 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

"Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2019 roku ukształtowały się na poziomie 423 447 tys. zł, czyli o 19% wyższym w porównaniu do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jednocześnie grupa kapitałowa Dekpol w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. osiągnęła 17 493 tys. zł zysku netto. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym grupa prowadziła działalność analogiczną do prowadzonej w 2018 roku, tj. zajmowała się: generalnym wykonawstwem, działalnością deweloperską, produkcją osprzętu do maszyn budowlanych" - czytamy w raporcie.