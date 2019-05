Dekpol miał 33,93 mln zł zysku netto, 52,25 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"2018 rok był udany we wszystkich obszarach działalności. W zakresie generalnego wykonawstwa osiągnęliśmy 88% wzrostu przychodów ze sprzedaży w ujęciu rok do roku (biorąc pod uwagę wyłączenia wewnątrzgrupowe). Koncentrowaliśmy się na zwiększaniu portfela rentownych zamówień przy jednoczesnym wzmacnianiu pozycji rynkowej. Przewagę konkurencyjną budowaliśmy bazując na świadczeniu usług o wysokiej jakości i terminowości oraz oferowaniu kompleksowych rozwiązań dla inwestorów. Na koniec 2018 roku realizowaliśmy kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 637 mln zł netto" - napisał prezes Mariusz Tuchlin w liście dołączonym do raportu rocznego.