Dekpol Steel rozbuduje struktury sprzedaży, wprowadzi nowe produkty w 2020 r.

"Chcemy wprowadzić do sprzedaży nowe produkty do wyburzeń, recyklingu i przeładunku. Ofertę poszerzymy także m.in. o szybkozłącza do koparek i ładowarek. W roku 2020 rozpoczniemy również produkcję łyżek przedsiębiernych do koparek wydobywczych o masie własnej powyżej 300 ton" - dodał prezes.