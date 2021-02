Deloitte: 57% Polaków spodziewa się częstszej pracy zdalnej po pandemii

Możliwości częstszej pracy zdalnej po zakończeniu pandemii spodziewa się 62% pracowników w Europie i 57% w Polsce, wynika z raportu "Voice of the European workforce" firmy doradczej Deloitte. 80% europejskich respondentów badania Deloitte przyznało, że w ostatnich miesiącach doświadczyło co najmniej jednej zmiany warunków pracy, przy czym najczęstszą, wskazywaną przez 57% respondentów, jest przejście na pracę zdalną.